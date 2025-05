Uma final é uma final. Liga dos Campeões, Liga Europa ou Liga Conferências, todas as três são jogos de extrema importância e quando o apito inicial é soprado, apenas um objetivo existe: a conquista desse troféu.

O Betis e o Chelsea encontraram-se esta quarta-feira, pelas 20h, na Polónia, num jogo que teve duas parte diferentes (e bem diferentes).

Os ingleses entraram nervosos e viram-se a perder desde cedo. Malo Gusto, que estava a jogar como um lateral mais interior, viu-se desatento aos nove minutos de jogo e entregou a bola ao adversário. Atento, Isco apressou-se a colocar a bola no corredor contrário e EzzalzoulI finalizou para o primeiro da partida.

O jogo foi prosseguindo, ambas as equipas com várias oportunidades, mas a bola não voltou a entrar na primeira parte.

No meio campo a batalha era dura: Caicedo mais atrás, Enzo a tentar fugir para o ataque no lado dos Blues; Fornals a controlar o argentino e Isco… bem, a ser o Isco! A magia, intensidade e visão de jogo destas duplas foi sempre tomando conta de ambas as orquestras.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Reset and start again!

Na segunda parte, ambos os treinadores procuraram mudar alguma coisa. Maresca tirou Malo Gusto (com alguns erros na bagagem) e lançou o experiente Reece James. Tirou também o português Pedro Neto (61m) para lançar Sancho. Enquanto isso, Pellegrini também mexeu, mas o tiro saiu pela culatra.

Com a alteração total do corredor esquerdo, inicialmente composto por Ricardo Rodríguez e Ezzalzouli, e posteriormente por Jesus Rodríguez e Perraud, o inevitável Cole Palmer ganhou mais espaço para espalhar magia no relvado e operar a reviravolta.

Aos 65 minutos, Palmer galgou vários metros no ataque e serviu a cabeça do ex-Benfica Enzo com autêntico míssil teleguiado. Logo de seguida, aos 70 minutos, o inglês voltou a assistir um companheiro. Desta vez tirou Jesus da frente, com uma finta de sola, e cruzou para o peito (isso mesmo!) de Nicolas Jackson.

A esperança é a última a morrer? É verdade e o Betis foi tentando procurar o empate, mas aos 83 minutos, o Chelsea martelou qualquer que fosse o sonho dos espanhóis em conquistar o primeiro título internacional. Sancho aproveitou a assistência de Dewsbury-Hall e rematou em arco para o fundo das redes.

E a fome de golo do coletivo de Enzo Maresca não estava saciada! Moisés Caicedo foi também molhar a sopa: Enzo serviu o equatoriano na meia-lua e este bombardeou a baliza de Adrián.

Com uma entrada trémula, o Chelsea entrou nos eixos na segunda parte, após ajustes de Maresca e conquistou o décimo título internacional, tornando-se o quarto vencedor da Liga Conferência, depois da Roma, West Ham e Olympiakos.

O Chelsea é também a primeira equipa a conquistar os quatro principais troféus da UEFA: Taça das Taças, Liga dos Campeões, Liga Europa e agora Liga Conferência.

Já o Betis, não é desta que consegue arrecadar o primeiro troféu internacional e volta a Espanha de cabisbaixo.