Seis jogos, seis vitórias, 18 pontos, 1.º lugar. O Chelsea recebeu e goleou o Shamrock Rovers, por 5-1, terminando a fase de liga da Liga Conferência com o pleno e afirmando, na prática, o teórico favoritismo que pode ter na prova, seguindo diretamente para os oitavos de final.

Com o defesa português Renato Veiga a titular, Marc Guiu voltou a ser titular e reforçou a sua veia goleadora na competição, com um hat-trick feito na primeira parte, que terminou já com 4-1 no marcador.

O jovem atacante espanhol de 18 anos inaugurou o marcador aos 23 minutos e fez o 2-1 para o Chelsea ao minuto 34, já depois de Markus Poom ter feito o empate, ao minuto 26.

Já perto do intervalo, o Chelsea desfez as dúvidas sobre o destino dos pontos, com Kiernan Dewsbury-Hall a fazer o 3-1 (40m) e Marc Guiu a completar o hat-trick aos 45+3m: leva já seis golos na prova e é o melhor marcador, de forma isolada.

Na segunda parte, outro Marc espanhol, no caso Cucurella, fez o 5-1 aos 58 minutos. O português João Félix entraria logo a seguir, para a saída de Guiu, jogando cerca de meia-hora.

O Shamrock Rovers, que estava em zona de apuramento direto para os oitavos de final, em 6.º lugar, caiu para o 10.º lugar e vai disputar o play-off de acesso aos oitavos.