Manuel Pellegrini, treinador do Betis, fez esta terça-feira a antevisão à final da Liga Conferência contra o Chelsea. Entre vários assuntos, o técnico de 71 anos falou sobre o empréstimo de Antony, proveniente do Man. United, e o como esta metade de época ajudou a reerguer a carreira do brasileiro.

«Acho que me posso orgulhar do que o Antony fez. Falei com ele antes de vir, disse-me que não jogava e não estava feliz, que precisava de uma nova oportunidade. Não é fácil quando pagam 100 milhões de euros por ti, mas o Antony é um grande jogador e acho que a sua passagem pelo Betis foi muito boa para ele», começou por dizer em conferência de imprensa.

Questionado sobre o adversário, Pellegrini elogiou o Chelsea e revelou uma conversa com Enzo Maresca, treinador dos Blues.

«Enviei uma mensagem para o Enzo durante a fase liga a dizer que esperava que nos encontrássemos na final», partilhou.

Por fim, afastou qualquer favoritismo, mesmo tendo em conta o elevado valor e orçamento do plantel adversário.

«Favoritos? Seria fácil para mim dizer que é o Chelsea. Eles têm muito dinheiro, mas acho que temos as mesmas hipóteses de ganhar. São 90 minutos, qualquer um pode ganhar, depende do desempenho dos jogadores e ambas as equipas têm jogadores experientes. Estou absolutamente convencido que tentaremos vencer desde o primeiro minuto. Não acho que sejamos Davi e Golias, mas temos as mesmas hipóteses de ganhar o título», concluiu.

O Betis e o Chelsea defrontam-se esta quarta-feira, pelas 20h, na Polónia. Poderá acompanhar a final da Liga Conferência AO MINUTO no Maisfutebol.