Titular pela equipa do Chelsea, na receção ao Noah, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Conferência, João Félix esteve em destaque pelos bons e pelos maus motivos.

Ainda com o nulo no resultado, Félix teve a oportunidade de dar vantagem aos «blues», mas dentro da área não conseguiu desviar para o fundo da baliza, falhando de forma inacreditável o alvo.

Veja aqui o falhanço de João Félix:

Ainda assim, não precisou de muito para se redimir (e em dose dupla). No lance do 4-0, o internacional português recebeu a bola em zona subida e sem marcação finalizou com classe para o fundo da baliza.

A fechar o primeiro tempo, num contra-ataque muito bem conduzido pelo Chelsea, o passe de Disasi deixou Félix novamente na cara do golo e após driblar sobre um adversário, beneficiou de um desvio num defesa para fazer o 6-0.

Assista ao primeiro golo de João Félix no encontro:

Veja aqui o «bis» de João Félix pelo Chelsea: