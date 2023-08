O Aston Villa goleou o Hibernian na Escócia por 5-0 e está a um pequeno passo de carimbar a presença na fase de grupos da Liga Conferência.

A equipa de Uany Emery contou com a ajuda preciosa de Ollie Watkins, que apontou um hat trick (17m, 33m e 48m). Pelo meio, Bailey (42m) também marcou e, à entrada para o último quarto de hora de jogo, Douglas Luiz fixou o placar de penálti.

Além de Watkins, também Lucas Digne merece nota de destaque pelas três assistências que anotou.

Emiliano Martínez, diga-se, foi substituído ao intervalo por lesão.

No outro jogo do dia, o Dnipro empatou a um golo em casa do Trnava, apesar de ter ficado em inferioridade numérica logo aos cinco minutos, por expulsão de Sarapiy.

Ofori adiantou os eslovacos (55m), mas Pikhalyonok (67m) empatou de penálti.

A um minuto dos 90, os ucranianos ainda ficaram com nove jogadores, depois da expulsão de Kogut, por acumulação de amarelos.

A segunda mão joga-se a 31 de agosto.