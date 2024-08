A FIGURA: Manu Silva

Na gestão do plantel que tem sido feita por Rui Borges, o médio teve oportunidade de jogar esta noite no D. Afonso Henriques. No lugar de Handel, Manu teve capacidade de ocupação dos espaços, distribuiu bem o jogo com bola ao ser um elemento importante na construção, depois de ser crucial na forma como ajudou a combater o ímpeto adversário. Coroou a exibição com um grande golo que abriu caminho ao triunfo.

O MOMENTO: primeiro golo do Vitória (58’)

Kaio César é o primeiro a ter mérito, ao dividir a bola com o gigante Gomez junto à linha, fazendo depois o passe para Tiago Silva. No corredor central o médio fez o serviço completo, com um simples toque para o remate sem oposição de Manu Silva. Um único toque na bola, remate convicto com força e direção, em arco, a embater no ferro antes de parar no fundo das redes. Guiou o Vitória para a confirmação.

OUTROS DESTAQUES

Telmo Arcanjo

Depois do calvário que foi passar por toda uma época parado devido a lesão, o extremo estreou-se a marcar com a camisola do Vitória. Voltou a somar minutos a partir do banco, desta vez marcando.

Oko-Flex

O extremo irlandês do Zurique foi uma das novidades dos helvéticos, impondo-se pela direita pela sua velocidade e capacidade física. Duelo intenso com João Mendes, que deu conta do recado.

Borevkovic

Imperial o central croata do Vitória. Perea prometeu voltar a ser difícil de marcar, pelo seu estilo quezilento, mas o defesa não deu espaço, jogou em antecipação e não teve receio do corpo a corpo com o seu corpulento opositor.

Cheick Conde

Ficou aquém do que seria esperar em termos técnicos, tendo situações em que podia fazer mais, mas destacou-se pela forma como ocupou espaços no meio campo e como não permitiu momentos de grande posse ao Vitória pelo corredor central.

Mangas

Mais um jogo muito completo do jogador canhoto. Primeiro a joga extremo, mais recuado na fase final, Ricardo Mangas percorreu sempre todo o corredor com critério e versatilidade.