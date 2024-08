Declarações de Ricardo Moniz, treinador do Zurique, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o desaire (2-0) frente ao Vitória de Guimarães no jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência:

«Acho que a diferença é que temos menos qualidade do que os jogadores em Portugal. Tiveram de correr muito para fechar os espaços, o que leva à falta de oxigénio. Se marcássemos um golo talvez conseguíssemos ter mais forças para contrariar a supremacia do adversário».

[Diferença entra futebol português e suíço, já que duas equipas foram eliminadas por equipas portuguesas?] «A diferença de qualidade existe, Portugal é um país com tradição no futebol, tem técnica e sabe tratar melhor a bola. A Suíça está a trabalhar para chegar a esse patamar, na Suíça já se trabalha bem a nível defensivo, por exemplo, mas é um futebol mais físico e essencialmente intenso».

[Ambiente no estádio com 20 mil pessoas] «Jogar aqui, um templo do futebol, é inacreditável, maravilhoso. Sem violência, foi uma festa, uma experiência para os meus jogadores, mas uma desilusão, porque o Zurique queria mais».