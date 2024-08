Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-0) frente ao Zurique em jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência:

«A análise é simples, um bocado à imagem como o jogo de Zurique: um jogo intenso, a procurar o jogo homem a homem, era difícil para nós ter bola. Em alguns momentos parecia fácil atacar os espaços, mas falhámos as tomadas de decisão. O jogo foi competitivo, falhámos nisso. Tentaram entrar na eliminatória desde cedo, o jogo foi equilibrado, não os deixámos acreditar. Na segunda parte melhorámos alguns posicionamentos, não era preciso correr tanto. Depois do golo, aí sim, com espaço, controlámos o jogo com decisões muito mais simples».

«Estão a creditar no que é o processo, estão tranquilos, os jogos dão essa tranquilidade, o acreditar, depois torna-se tudo muito mais fácil. Temos de estar coesos, competitivos, o desejo de todos é ganhar muitas vezes, pela história do nosso clube, pelos adeptos que voltaram a ser extraordinários. Puxamos o saco, mas temos de puxar, são diferentes. Precisamos muito deles, que possam estar no próximo domingo, e na quarta-feira, serão muito importantes. Euforia? Fico feliz, vamos conseguindo objetivos, mas não entro em euforias. Um dia mais tarde as coisas não correm tão bem, oxalá seja mais para a frente, eu serei o mesmo Rui Borges. Ganhámos com todo o mérito, foram competitivos e tiveram qualidade».

[Onde pode chegar o Vitória?] «Não olho onde pode chegar o Vitória. O Vitória pode chegar ao próximo jogo a ser competitivo e a ganhar. É responsabilidade nossa, estamos a criar isso, os adeptos já são apaixonados, com vitórias ainda mais apaixonados se tornam. Mas, sou muito equilibrado, isto vale o que vale. Foco-me em domingo, no Estoril, e depois na Conference. Ganhámos, está tudo top, mas se não chegarmos à fase de grupos passamos logo de bestiais a bestas. O grande desafio é continuar a ganhar, a não sofrer golos. Não sofrer golos é um pequeno desafio, o maior é ganhar, não me importo de ganhar sempre 2-1. Temos de nos desafiar diariamente».

[Zrinjski Mostar é o próximo adversário da Liga Conferência.] «Não vi e nem gosto que falem nisso sequer. Estou focado no Estoril, tenho tempo depois para ver o próximo adversário. Quero ganhar domingo, primeiro, depois penso na Conference. As coisas passam muito rápido de oito para oitenta e eu tento sempre ser equilibrado».