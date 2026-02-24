O árbitro português Luís Godinho foi nomeado pela UEFA para dirigir o encontro entre o Crystal Palace e o Zrinjski, referente ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

Godinho, de 40 anos, terá como assistentes Pedro Mota e Rui Teixeira, enquanto Fábio Veríssimo desempenhará funções de quarto árbitro. No videoárbitro estarão André Narciso (VAR) e Bruno Esteves (AVAR), completando uma equipa de arbitragem totalmente portuguesa.

A primeira mão terminou empatada 1-1, deixando tudo em aberto para a decisão em Selhurst Park, em Londres. O encontro tem início marcado para as 20h e definirá qual das equipas seguirá para os oitavos de final da competição.