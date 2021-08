O treinador Daniel Ramos elogiou o Partizan na véspera da primeira mão do playoff de acesso à Liga Conferência. Na antevisão ao jogo, marcado para o Estádio de São Miguel, nos Açores, o técnico do Santa Clara afirmou que a sua equipa pode fazer frente ao adversário se estiver ao «mais alto nível».

«[A qualidade do Partizan] Não nos tira a legitima possibilidade de nós lutarmos pela eliminatória. Também temos essa convicção, temos este acreditar de que um Santa Clara ao mais alto nível pode defrontar um Partizan forte, pode ombrear com o Partizan», disse Daniel Ramos.

O técnico dos insulares reconheceu que o adversário vai chegar mais «fresco» ao jogo e que esta será uma luta com «armas desiguais».

«Temos o Partizan fresco, porque conseguiu adiar o seu jogo [do campeonato], coisa que nós não conseguimos, são armas desiguais, claramente, mas nós vamos com as nossas», atirou o treinador, fazendo referência ao último jogo da Liga, frente ao Moreirense, que o Santa Clara tentou adiar por conta de um surto de covid-19 no grupo de trabalho.

O plantel açoriano tem estado privado de 12 jogadores, 10 deles infetados com covid-19 e os restantes lesionados. Daniel Ramos adiantou que é possível que alguns dos jogadores até agora indisponíveis possam entrar nos convocados, já que os resultados dos testes à covid-19 serão conhecidos ainda na tarde desta quarta-feira.

«Estamos à espera dos resultados dos testes. Temos 14 jogadores mais o guarda-redes, é aquilo que eu sei que neste momento tenho. Também sei que posso ter mais a partir das cinco da tarde», disse o treinador.

Daniel Ramos disse que não acredita que uma campanha negativa na Europa possa ter influência negativa na prestação na Liga e acredita que o Santa Clara pode voltar a fazer um bom campeonato.

«Com o espírito de grupo que existe, com a união, com a ideia de jogo que existe, com a capacidade de todos trabalharmos num sentido ganhador, onde não há culpados nas derrotas e onde todos festejámos as vitórias, acho que podemos novamente fazer um bom campeonato».

O Santa Clara vai defrontar os sérvios do Partizan na quinta-feira, no Estádio de São Miguel, nos Açores, na primeira mão do playoff de acesso à Liga Conferência. Os bilhetes, colocados à venda na terça-feira, já esgotaram.