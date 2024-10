O novo treinador dos suecos do Djurgarden, Roberth Björknesjö, no cargo há poucos dias, fez a antevisão ao duelo com o Vitória de Guimarães para a Liga Conferência, nesta quarta-feira. O técnico diz que o Vitória «impressiona nas transições» para o ataque.

O técnico vai regressar ao ativo na quinta-feira, após ter cumprido a última experiência em 2021, na II Liga sueca, pelo Vasalunds. Mas garante estar preparado para o encontro.

«Foi tudo muito rápido e tive de me acostumar a muitas coisas. Felizmente, o Pelle Olsson [observador] e o Hugo Berggren [assistente técnico] fizeram um bom trabalho a prepararem-me para o jogo. Já observei o Vitória e fiquei impressionado com a qualidade nas transições», começou por avaliar.

«Quando uma equipa está a perder jogos, o mais importante é transmitir-lhe um pouco de alegria. Já falei com os jogadores. O mais importante é que todos sintam que vão ter oportunidades», acrescentou o treinador.

Depois de ocupar o segundo lugar na maior parte do campeonato sueco, atrás do líder Malmö, o Djurgarden caiu para a quarta posição com um ciclo de três jogos sem vitórias, tendo sido ultrapassado pelos rivais de Estocolmo, o Hammarby, vice-líder, e o AIK, terceiro, quando faltam três jornadas para a conclusão da prova.

No último jogo, houve arremesso de engenhos pirotécnicos e a confrontos entre adeptos, quando o cronómetro assinalava mais de 70 minutos, ditando a demissão do anterior técnico.

O Djurgarden, da Suécia, 16.º classificado da fase de liga da Liga Conferência, com um ponto, recebe o Vitória de Guimarães, sétimo, com três, às 17h45 de Lisboa, em Estocolmo, com arbitragem do kosovar Genc Nuza.