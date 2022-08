O APOEL falhou a entrada na Liga Conferência pelo Djurgarden por 5-3 no conjunto das duas mãos apesar do triunfo por 3-2 esta terça-feira.



O conjunto cripriota, que contou com Dálcio de início, precisava de inverter o resultado negativo que trazia da Suécia (3-0). O início do APOEL foi promissor, visto que ao intervalo já vencia por 2-0 com golos de Maglica e de Blum.

Na segunda parte, ao minuto 68, o Djurgarden reduziu a diferença no marcador graças a um golo de Andersson, deixando a eliminatória bem encaminhada. O APOEL ainda fez o 3-1 volvidos seis minutos e voltou a sonhar com a presença na fase de grupos da Liga Conferência.



O Djurgaden marcou por Asoro nos descontos e colocou fim à discussão da eliminatória.



Veja os golos do encontro: