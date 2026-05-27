Na véspera da final da Liga Conferência, adeptos vindos de Inglaterra e Espanha encheram a cidade alemã, que, esta terça-feira, se transformou num verdadeiro campo de batalha. Nas imediações de um bar irlandês, um grupo de indivíduos, todos vestidos de preto, atacou os adeptos afetos ao Palace.

Nos vídeos, que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, é possível ver garrafas, copos de cerveja e até cadeiras serem arremessadas, tendo a polícia sido chamada a intervir.

As autoridades identificaram mais de 300 adeptos e dois agentes sofreram ferimentos ligeiros. Até ao momento, ainda não é conhecido o número concreto de detenções.

Além disso, a polícia de Leipzig também interveio em outro incidente, no qual 60 ingleses «provocaram» adeptos do Rayo.

Apesar dos confrontos violentos, a festa oficial dos adeptos no mercado da cidade foi pacífica.

Esta final, disputada entre emblemas que procuram conquistar o primeiro troféu internacional da sua história, está marcada para as 20h, desta quarta-feira, na Red Bull Arena, em Leipzig.

Veja aqui os confrontos entre adeptos e a polícia: