A FIGURA: Jovic

De regresso a Portugal, depois de uma passagem sem sucesso pelo Benfica, o sérvio mostrou serviço. Deu muita luta ao setor mais recuado do Sp. Braga, tentando a sua sorte num pontapé acrobático logo aos três minutos. Entre outras intervenções relevantes, faz o desvio de cabeça letal no final da primeira parte e bisou ao fazer o segundo da equipa viola com um grande sentido de oportunidade. Lotou muito.

O MOMENTO: expulsão de Tormena (52’)

Lance imprudente do defesa central, a pisar Jovic ainda numa zona adiantada do terreno. Numa fase em que se pedia equilíbrio ao Sp. Braga, tentando empatar o jogo sem pôr em causa a eliminatória, o defesa deixou a equipa em inferioridade numérica quase quarenta minutos. Comprometeu as aspirações arsenalistas.

OUTROS DESTAQUES

Amrabat

O marroquino povoou o meio campo de forma musculada, mas ao mesmo tempo com bom toque de bola. Controlou as operações, ganhou vários duelos e foi, muitas vezes, o epicentro do jogo da equipa italiana.

Racic

Um dos mais completos do conjunto arsenalista, enquanto esteve em campo. O médio viu-se sujeito a trabalho mais defensivo, uma vez que a equipa teve menos bola. Ainda assim, ocupou bem os espaços e foi competente com bola.

Cabral

Substituiu Jovic e seguiu-lhe as pisadas: também bisou. O terceiro golo da noite, o primeiro da sua conta pessoal, foi o momento mais sublime de futebol na pedreira, com um gesto técnico quase perfeito.

Sequeira

Ofensivamente esteve muito longe daquilo que já o vimos fazer, mas a nível defensivo destacou-se a dobrar várias vezes os centrais.