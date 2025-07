Vasco Matos, treinador do Santa Clara, após a derrota por 2-1 frente ao Varazdin, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência:

«Não entrámos como queríamos, como tínhamos falado e alertado a equipa. Nos primeiros 25 minutos, não existimos. Claramente não existimos. Isso tem de ser um elemento para percebermos e podermos corrigir. Temos a segunda mão. O jogo ainda está em aberto».

«A segunda parte é claramente nossa. Criámos muitas situações de golo. Depois, quando nada o fazia prever, sofremos o golo. Foi um forte soco no estômago, mas a eliminatória está em aberto. Temos o segundo jogo em nossa casa, nos Açores, com o apoio dos nossos adeptos. Vamos estar de certeza muito fortes».

«Temos de dar uma grande resposta em termos daquilo que é a nossa ideia para o jogo. Não basta parecer, temos de ser e de fazer dentro do campo. Há situações que a mim não me agradam. Obviamente que isso tem de ser resolvido, e tem de ser resolvido em jogo».

«Sabíamos que íamos defrontar um adversário difícil. O Varazdin é uma equipa com qualidade. Mostraram isso na época passada, num campeonato muito competitivo. Não esperávamos facilidades. Com o apoio do publico não era fácil vir aqui jogar».