VÍDEO: Shakhtar garante Liga Conferência e Sudakov despede-se sozinho dos adeptos
Alvo do Benfica fez os cerca de 120 minutos de jogo. Hélder Ferreira marca e assiste no apuramento do Noah
O Shakhtar Donetsk, na provável despedida de Georgiy Sudakov (fechado para reforçar o Benfica), garantiu, na noite desta quinta-feira, o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência, ao vencer o Servette, na Suíça, por 2-1, após prolongamento e com reviravolta.
Depois do empate a um golo na primeira mão, o Servette adiantou-se no marcador na segunda parte, com um golo de Lilian Njoh (52m). Porém, o Shakhtar empatou por Kevin, de penálti (70m), antes de Kauã Elias, no prolongamento, fazer o 2-1 aos 113 minutos, servido por Pedrinho, ex-Benfica.
Após o apito final, Sudakov dirigiu-se perto de adeptos em vários pontos das bancadas, aplaudindo e acenando, em gestos que soam mesmo a um adeus ao clube ucraniano. Nas redes sociais, nomeadamente no X, surgem já vídeos do momento.
Nos outros jogos da segunda mão do play-off, além da eliminação do Santa Clara e do fracasso europeu do Besiktas – que teve como consequência a saída de Ole Gunnar Solskjaer – houve portugueses em destaque em vários campos.
O Noah, com David Sualehe, Gonçalo Silva e Hélder Ferreira a titulares, confirmou o apuramento ao vencer em casa ante o Olimpia Liubliana, por 3-2, com Hélder Ferreira a fazer um golo e uma assistência ante a equipa que teve Diga a titular e Diogo Pinto como suplente utilizado. A equipa arménia apura-se com um agregado de 7-3, depois do triunfo fora de portas, por 4-1.
O AZ Alkmaar, com Alexandre Penetra no onze, recebeu e venceu o Levski Sófia (que teve Aldair a titular) por 4-1, apurando-se com um total de 6-1 na eliminatória. Apurado também está o Universitatea Craiova, que teve Samuel Teles a titular e que venceu o Basaksehir por 3-1, depois de já ter ganho na Turquia por 2-1. Miguel Crespo foi titular nos turcos. O Jagiellonia Bialystok, com Bernardo Vital no onze, confirmou o apuramento ao empatar 1-1 na visita ao Dínamo Tirana (que teve Tiago Nani a titular). Os polacos tinham ganho por 3-0 em casa, na primeira mão. O Rákow, com Leonardo Rocha a entrar nos minutos finais, apurou-se ao vencer o Arda Kardzhali (1-2), depois de ter ganho em casa na Polónia, por 1-0. O AEK Atenas venceu o Anderlecht por 2-0, com Filipe Relvas de início, confirmando a passagem após o empate 1-1 na Bélgica.
Numa das últimas decisões da noite, o Legia, com Rúben Vinagre de início, afastou o Hibernian com um empate 3-3, apenas após prolongamento, fazendo a diferença o triunfo dos polacos na primeira mão, por 2-1.
Para outros portugueses, o desfecho não teve apuramento. O Differdange, treinado por Pedro Silva e com Rafa Pinto no onze e Manuel Namora a sair do banco, perdeu por 1-0 em casa com o Drita, não conseguindo dar a volta à derrota da primeira mão, por 2-1. O Cluj, com Mário Camora, venceu o BK Hacken por 1-0, mas tinha perdido na Suécia por 7-2 e está eliminado. O Polissya, que teve André Gonçalves como suplente utilizado, perdeu por 3-2 na visita à Fiorentina e fica pelo caminho (tinha perdido em casa por 3-0).
Restantes resultados:
Mainz-Rosenborg, 4-1 (5-3 no agregado)
Rapid Viena-Gyori ETO, 2-0 (3-2 no agregado)
Omonia-Wolfsberger, 1-0 (2-2 no agregado, 5-4 após g.p)
Baník Ostrava-NK Celje, 0-2 (0-3 agregado)
Brondby-Estrasburgo, 2-3 (2-3 no agregado)
Rayo Vallecano-Neman, 4-0 (5-0 no agregado)
Riga FC-Sparta Praga, 1-0 (1-2 no agregado)
Fredrikstad-Crystal Palace, 0-0 (0-1 no agregado)
Rigas FC-Hamrun Spartans, 2-2 (2-3 no agregado)
Virtus-Breidablik, 1-3 (2-5 no agregado)
Linfield-Shelbourne, 0-2 (1-5 no agregado)
Artigo atualizado às 23h25, com o vídeo da despedida de Sudakov dos adeptos