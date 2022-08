Declarações do treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, aos canais do clube, após o empate ante o Riga (1-1), em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência:

«Existe uma satisfação geral, porque foi o nosso primeiro jogo internacional e conseguimos um resultado que deixa em aberto a segunda mão desta eliminatória. Queríamos ganhar. Na primeira parte, estivemos a sentir um pouco o jogo e lateralizámos muito o jogo, fomos um pouco lentos na circulação de bola, fiz questão de falar com os atletas em relação a essa situação e ficámos em desvantagem. Poderíamos e temos capacidade para fazer mais.»

«A segunda parte foi completamente diferente, dominámos por completo, atacámos mais, tivemos mais situações de golo, metemos muita gente no último terço, conseguimos jogar no meio-campo adversário. Essa é a equipa que temos de procurar ser, mas sabíamos que para o primeiro desafio e para esta realidade os jogadores também iam estar um pouco apreensivos na abordagem ao jogo, sentir o mesmo, mas acabou por ser um resultado aceitável para o que fizemos, embora na segunda parte penso que merecêssemos um pouco mais, mas foi o que ditou o jogo.»

«Jogámos contra uma equipa que tem à volta de 26 a 27 jogos com o de hoje [esta época] e acho que nós podemos ser melhores, temos capacidade para fazer mais, mas às vezes isso pode fazer alguma diferença. Os jogadores novos, nas relações táticas, ainda estão a adaptar-se e a sentir o que queremos. A resposta física deles foi muito boa, temos de procurar, no segundo jogo desta eliminatória, sermos competentes e competitivos. O resultado fica um bocadinho aquém, mas aceita-se.»