Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 4-0 frente ao Riga:

«Os jogadores e o universo gilista estão a viver um momento histórico ao passar, pela primeira vez, uma eliminatória europeia. Sentimos muito a ansiedade por este momento, mas é um momento feliz e isso refletiu-se nas bancadas. É um momento histórico para os adeptos e para os jogadores por esta marca que deixaram no clube.

[Ter um estádio com quase oito mil adeptos é bom para o nosso futebol] É fundamental termos gente nos estádios. Claro que jogar bem e jogar bom futebol, traz gente ao futebol. Ter um comportamento adequado como o de hoje é sempre de salutar. Nós queremos fazer disto uma festa.

Em relação ao jogo, os jogadores lutaram muito, tiveram muito compromisso, mas temos de melhorar muito. O resultado não espelha o que se passou no jogo. Temos de ter muita mais qualidade no jogo. Isto foi suficiente para agora, mas no futuro temos que ter muita mais qualidade.

[Jogo com Az Alkmaar depois da qualidade e quantidade de jogos em pouco tempo] É bom viver com estas dores. É um calendário difícil, mas eu se estivesse no lugar dos atletas interpretava isto como uma mais-valia. É maior visibilidade para eles. Hoje não houve gestão da equipa, apenas abrir espaço a alguns atletas para ter espaço e como é uma competição nova, dar oportunidade para participarem,

Quanto ao adversário, eu prefiro olhar para a minha equipa que na eliminatória fez cinco golos. Antes de olhar para os números, eu prefiro olhar para a qualidade. Já na segunda, com o Arouca, temos de estar com os níveis mais elevados. Tivemos a sorte do jogo ao estar a ganhar 3-0. O Riga estava ao nosso alcance, mas tem jogadores de qualidade e uma equipa competitiva.

[plantel está fechado?] Estou satisfeito com o plantel que tenho e os jogadores têm de aproveitar as oportunidades que têm. Eu não choro com o que não tenho. São os jogadores que tenho, são estes que temos de trabalhar e potenciar. Adapto-me bem à realidade do clube.

[exibições de Fran Navarro] Qualquer jogador é importante ficar no Gil Vicente, mas também é importante sair para beneficiar com a venda desses jogadores. Todos os clubes trabalham para valorizar jogadores e rentabilizarem os jogadores. É bom ele estar no plantel e é bom se sair para o Gil Vicente.»