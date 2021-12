Apesar da derrota por 3-0, o Qarabag deixou o encontro diante do Basileia com muitas críticas. Isto porque, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas a zero, os azeris introduziram a bola na baliza e o corte de um defesa do conjunto suíço já não evitaria o primeiro tento da partida.

Contudo, nem o árbitro nem os fiscais de linha assinalaram golo e, como a Liga Conferência não tinha sistema de linha de golo nem VAR, o erro não foi corrigido.

O Basileia viria a marcar três golos e, assim, garantiu o acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, pois terminou em primeiro lugar do grupo, com mais três pontos do que o Qarabag, que terá de jogar o play-off.

Veja o vídeo: