Terminada mais uma jornada da Liga Conferência, é tempo de olhar para a lista de melhores marcadores da competição, até ao momento.

O destaque claro vai para a presença de João Félix no topo da tabela, com quatro golos marcados, os mesmos de Pululu (Jagiellonia) e Nkunku (Chelsea).

Recorde-se que João Félix esteve em destaque na goleada histórica dos «blues» sobre o Noah, por 8-0, a maior desde que a competição foi criada. O português assinou um «bis», o segundo com a camisola do clube londrino, depois do que conseguiu diante do Panathinaikos.