António Nobre é o árbitro escolhido para a partida entre Besiktas (Turquia) e St. Patrick's Athletic (Irlanda), a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

O juiz da associação de futebol de Leiria terá Pedro Ribeiro e Nélson Pereira como auxiliares, enquanto David Silva será o quarto árbitro. André Narciso estará no VAR, auxiliado por Catarina Campos.

O encontro da segunda mão, na Irlanda, está marcado para o dia 14 de agosto, às 19h (horário de Portugal continental).