A Lazio foi surpreendida esta terça-feira no Estádio Olímpico de Roma pelo AZ Alkmaar, em jogo antecipado da primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, com a equipa neerlandesa a virar o jogo para 2-1 depois dos romanos terem aberto o marcador.

A equipa italiana até entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador, aos 18 minutos, num lance que começa com uma recuperação de Felipe Anderson que depois abriu na esquerda onde se destacou Zaccagni que, depois de ultrapassar Sugawara cruzou para a finalização do espanhol Pedro.

No entanto, mesmo em cima do intervalo, a equipa de Alkmaar chegou ao empate, com Karlsson a cruzar para o remate de Pavlidis. A equipa romana teve ainda uma oportunidade soberana para recuperar a vantagem antes do intervalo, mas Ryan defendeu o remate de Milinkovic-Savic.

Já no segundo tempo, aos 62 minutos, os neerlandeses viraram mesmo o resultado, com mais uma investida de Karlsson, desta vez com finalização de Kerkez. A equipa de Maurizio Sarri ainda teve oportunidades para, pelo menos, empatar o jogo, mas não houve mais golos no Olímpico de Roma.

O jogo da segunda mão, em Alkmaar, está marcado para 16 de março (20h00).