O Chelsea somou esta quinta-feira a quarta vitória consecutiva na Liga Conferência ao ir à Alemanha bater o Heidenheim por 2-0, num jogo em que Renato Veiga foi titular, João Félix começou no banco e Pedro Neto, a recuperar de lesão, não foi convocado.

Com o pleno de vitórias nesta competição da UEFA, a equipa de Stamford Bridge ultrapassa o Vitória e destaca-se no topo da classificação, com um máximo de 12 pontos.

No jogo desta quinta-feira, a equipa londrina, com um onze renovado, chegou ao intervalo em branco, mas depois marcou logo a abrir a segunda parte, aos 51 minutos, com Nkunku a marcar a passe de Jadon Sancho.

Foi já a vencer que João Félix foi chamado à contenda, aos 62 minutos, para o lugar de Marc Guiu, e o internacional português ainda fez um grande passe para Nkunku bisar no jogo, mas o avançado francês, isolado, permitiu a defesa do guarda-redes do Heidenheim.

Já perto do final do jogo, a equipa alemã ainda chegou a festejar o empate, com um golo de Breunig que acabou por ser anulado por fora de jogo e foi o Chelsea que voltou a marcar, aos 85 minutos, com um remate forte de Mudryk. Os alemães voltaram aa festejar antes do final do jogo, mas

Breunig estava mais uma vez adiantado e o jogo acabou mesmo com um 2-0 favorável aos visitantes.

Um resultado que permite ao Chelsea ultrapassar o Vitória e destacar-se no topo da classificação da Liga Conferência.

No que diz respeito aos restantes portugueses nesta competição, Gonçalo Gregório voltou a ser titular no ataque dos arménios do FC Noah que empatou, em casa, na receção aos islandeses do Vikingur Reykjavik (0-0), enquanto o lateral Tomás Silva também jogou de início pelos polacos do Jagiellonia Bialystok que empataram, na visita à Eslovénia, com o Celje (3-3).

