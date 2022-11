O Anderlecht garantiu esta quinta-feira o apuramento para o playoff dos oitavos de final da Liga Conferência, ao vencer em casa do Silkeborg, por 2-0.

Fábio Silva foi titular no conjunto belga – o ex-Benfica Vertonghen também jogou de início – e viu Lior Refaelov abrir o marcador aos 20 minutos. Nos descontos, aos 90+4 minutos, o avançado português emprestado pelo Wolverhampton assistiu Benito Raman para o 2-0 final.

O Anderlecht garante assim o segundo lugar do grupo B, atrás do West Ham, e pode ser adversário do Sp. Braga no playoff.

Lech Poznan, com dois portugueses, também garantiu o playoff

Já o Lech Poznan também garantiu esse playof com uma vitória categórica na receção ao Villarreal – já com o primeiro lugar garantido –, por 3-0.

Kristoffer Velde (27m) e Michal Skoras (51m e 77m) fizeram os golos do conjunto polaco, que contou com Joel Pereira e Pedro Rebocho no onze inicial – Afonso Sousa e João Amaral não saíram do banco.

No mesmo grupo, o Hapoel Beer Sheva goleou o Áustria de Viena, por 4-0, mas ficou-se pelo terceiro lugar.

Miguel Vítor e Hélder Lopes foram titulares no conjunto israelita, que marcou por Yehezkel (29m), Safuri (33m), Schechter (63m) e um autogolo de Handl (73m).

Por último, o Apollon, já eliminado, triunfou na receção ao Vaduz, por 1-0. Roberge fez o golo decisivo ao minuto 32, antes de Euclides Cabral ir a jogo na formação da casa aos 66 minutos.