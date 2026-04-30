Liga Conferência: Rayo em vantagem e Crystal Palace com um pé na final
Ingleses venceram Shakhtar Donetsk na Polónia por 3-1
O Crystal Palace está com um pé na final da Liga Conferência depois de ter vencido o Shakhtar Donetsk, fora, neste caso na Polónia, por 3-1, em jogo da primeira mão da meia-final da terceira competição da UEFA. Na outra meia-final, o Rayo Vallecano bateu o Estrasburgo por 1-0.
Começamos por Cracóvia, casa emprestada dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, onde a equipa londrina entrou praticamente a ganhar, com Ismaila Sarr a abrir o marcador logo no primeiro minuto, colocando, desde logo, a equipa inglesa em vantagem.
A equipa de Donetsk demorou a responder, mas acabou por chegar ao empate também de forma surpreendente, logo a abrir a segunda parte, com um golo de Ocheretko, a passe de Elias.
No entanto, o japonês Daichi Kamada acabou por ser decisivo no triunfo da equipa da Premier League, recuperando a vantagem, aos 58 minutos, antes de fazer a assistência para Jorgen Strand Larsen fazer o 3-1 aos 84 minutos.
A outra meia-final, em Vallecas, foi mais equilibrada, com muitas faltas e muitos cartões amarelos, mas foi a equipa da casa que saiu em vantagem graças a um golo solitário de Alexandre Alemao.
Os jogos da segunda mão realizam-se na próxima semana, a 7 de maio.