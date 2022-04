José Mourinho garante que continua confiante em chegar às meias-finais da Liga Conferência, apesar de nova derrota diante dos noruegueses do Bodo/Glimt, por 2-1. O treinador português, no final do jogo, considerou o primeiro golo sofrido como «ridículo», mas diz que está mais preocupado com o estado físico de Gianluca Mancini que saiu lesionado, vítima do relvado sintético dos noruegueses.

A Roma ainda estava a vencer, com um golo de Pellegrini, mas permitiu a reviravolta dos noruegueses que, em novembro, ainda na fase de grupos, tinham surpreendido os romanos com uma goleada por 6-1. «Um dos golos foi de bola parada. Gostamos de os fazer, mas não de os conceder, foi uma questão de falta de concentração. O primeiro golo é ridículo», começou por dizer o treinador português aos microfones da Sky Itália.

A Roma está, agora, obrigada a marcar dois golos no Estádio Olímpico para poder chegar às meias-finais da nova competição da UEFA, mas Mourinho está mais preocupado com o central que saiu lesionado do jogo desta quinta-feira. «O que mais me preocupa é a lesão de Mancini que, à primeira vista, parece grave. No Estádio Olímpico, diante do nosso povo, podemos chegar às meias-finais. Tenho total confiança nos jogadores e no apoio dos adeptos», atirou.

Ao fim de três jogos com o Bodo/Glimt, a Roma sofreu a tal goleada histórica (1-6), depois um empate 2-2 e, agora, nova derrota (1-2), mas Mourinho está convencido que vai ganhar o quarto jogo. «Claro que sabemos que estamos a enfrentar uma equipa difícil, mas espero ter um bom árbitro com bons assistentes. Em Roma, contra eles, na fase de grupos, não nos deram duas grandes penalidades muito claras. O nível destes árbitros...», referiu ainda.