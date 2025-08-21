Stephen Bradley: «Sabíamos que tínhamos de elevar os nossos níveis»
Treinador do Shamrock Rovers elogia o Santa Clara, mas avisa. «Em Dublin podemos bater qualquer um»
Stephen Bradley, treinador do Shamrock Rovers, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo dos irlandeses, nos Açores, frente ao Santa Clara (2-1), para a primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência:
«Acho que mostrámos muitas qualidades que são precisas para ganhar jogos fora de casa na Europa. Nós sabíamos que o que produzimos no Kosovo [frente ao Ballkani] não seria suficiente aqui e que tínhamos de elevar os nossos níveis. Acho que fizemos isso, fomos bravos. Algumas posições causaram-nos problemas, mas em posse estivemos muito confortáveis».
«O Santa Clara tem alguns jogadores muito rápidos na frente. Tentámos ocupar os espaços e pressionar ao mesmo tempo. Acho que fizemos isso muito tempo. Só podemos fazer isso porque este grupo tem experiência nestes jogos».
«Sabemos que eles são uma equipa muito perigosa e vão demonstrar isso na próxima semana, outra vez. Mas nós também sabemos que, em Dublin, podemos bater qualquer um. Esse será o nosso objetivo. Não vamos jogar com nenhum outro pensamento que não seja o de ganhar o jogo».