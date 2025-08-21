Stephen Bradley, treinador do Shamrock Rovers, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo dos irlandeses, nos Açores, frente ao Santa Clara (2-1), para a primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência:

«Acho que mostrámos muitas qualidades que são precisas para ganhar jogos fora de casa na Europa. Nós sabíamos que o que produzimos no Kosovo [frente ao Ballkani] não seria suficiente aqui e que tínhamos de elevar os nossos níveis. Acho que fizemos isso, fomos bravos. Algumas posições causaram-nos problemas, mas em posse estivemos muito confortáveis».

«O Santa Clara tem alguns jogadores muito rápidos na frente. Tentámos ocupar os espaços e pressionar ao mesmo tempo. Acho que fizemos isso muito tempo. Só podemos fazer isso porque este grupo tem experiência nestes jogos».

«Sabemos que eles são uma equipa muito perigosa e vão demonstrar isso na próxima semana, outra vez. Mas nós também sabemos que, em Dublin, podemos bater qualquer um. Esse será o nosso objetivo. Não vamos jogar com nenhum outro pensamento que não seja o de ganhar o jogo».