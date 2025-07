O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou esta segunda-feira que os eslovacos do DAC 1904 foram afastados da Liga Conferência, após decisão da UEFA. O órgão rejeitou o recurso do clube eslocavo.

«O painel do TAS determinou de forma unânime que (...) a mesma pessoa é o único diretor do Györi ETO [também apurado para a Liga Conferência], enquanto é também o diretor-executivo e vice-presidente do DAC», refere o comunicado.

Em causa está o facto de não ser permitido que clubes detidos pelos mesmos proprietários, ou família ou grupo empresarial, se possam enfrentar na mesma competição.

Deste modo, o vencedor do jogo entre Neman Grodno e Urarti irá seguir diretamente para a terceira pré-eliminatória da competição europeia.