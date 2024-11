Esta quinta-feira, o Chelsea atropelou o Noah por 8-0, na terceira jornada da Liga Conferência.

Com cinco portugueses de início, Renato Veiga e João Félix no Chelsea, e Gonçalo Silva, Gonçalo Gregório e Hélder Ferreira no lado do Noah.

Na visita à Arménia, os pupilos de Enzo Maresca entraram com força e ao intervalo já venciam por seis.

Adarabioyo (12m), Marc Guiu (13m), Axel Disasi (18m), Mudryk (39m) e João Félix (21m e 41m) marcaram os golos.

O internacional português esteve em grande destaque com um bis na primeira parte. Primeiro fez o 4-0, num lance em que recebeu a bola em zona subida e, sem marcação, colocou a bola no fundo da baliza.

De seguida voltou a tomar gosto ao pé e fez o sexto golo, mesmo a fechar a primeira parte, num contra ataque rápido dos blues, com o avançado luso a finalizar.

Destaque para o ex-Benfica Enzo Fernández que fez um hat trick de assistências na primeira parte, um deles para João Félix.

Na segunda parte a quantidade de golos não foi tão avassaladora, mas houve oportunidade para Nkunku bisar (69m e 76m).

Com este resultado, o Chelsea é líder da classificação com nove pontos. O Noah está em 28.º, com três.