Sevilha, Gelsenkirchen, Madrid, Solna e agora Tirana. José Mourinho vai jogar a sua quinta final europeia, à procura de se tornar o primeiro vencedor da nova Liga Conferência e o primeiro treinador a vencer as três competições europeias. Ganhou todas as outras, excluindo das contas a Supertaça Europeia, um jogo único que nunca venceu. É hoje um Mourinho muito diferente do que aquele que há duas décadas se revelou ao mundo, trazendo uma abordagem global ao jogo que passava também, muito, pelo que dizia à frente dos gravadores e dos microfones.

A forma como fez da sala de imprensa uma extensão do campo de jogo foi sempre uma das suas imagens de marca. Logo em 2003, Mourinho assumia que jogar com as declarações públicas era uma parte importante da sua estratégia. «É evidente que a comunicação social é, para nós, um veículo fantástico de comunicação e de influenciar as opiniões dos outros, os sentimentos, até os níveis de confiança dos outros», dizia em entrevista ao Público antes da final de Sevilha.

É pois pela voz de José Mourinho, desses «mind games» que o tornaram famoso, que o Maisfutebol revisita as quatro finais do treinador português mais bem sucedido de sempre. A primeira e especial vitória na Taça UEFA, o incrível triunfo um ano depois na Liga dos Campeões com o FC Porto, a tensa conquista com o Inter em 2010 e a já bem menos mediática Liga Europa ganha com o Manchester United.

Pelo caminho, Mourinho perdeu o efeito novidade, sofreu grande desgaste mediático e também anda longe dos títulos: a final da Liga Europa de 2017 foi o seu último troféu. Mas não perdeu por completo o toque. E continua a dar bons títulos. Como aquele que deixou quando se apurou para a decisão da Liga Conferência: «É a final mais importante da minha carreira, quisemo-la muito. Já joguei as outras, esta ainda não foi jogada e quero ganhá-la.» Foi um objetivo assumido desde cedo na época, disse também em entrevista à UEFA: «Sou um treinador com história e a Roma é um grande clube. Senti um pouco de responsabilidade em tentar fazer da primeira edição do torneio um evento para recordar.»

Na véspera da decisão com o Feyenoord, Mourinho disse que hoje, aos 59 anos, pensa menos em si próprio. Mas também garantiu que vai viver a final desta quarta-feira como se fosse a primeira. Porque, para o ano, quer «pensar em coisas maiores».

21 maio 2003

FC Porto-Celtic, 3-2 ap

Final Taça UEFA

Estádio Olímpico Sevilha

A 24 de abril de 2003, o FC Porto empatava sem golos com a Lazio, fazia valer o épico 4-1 da primeira mão e apurava-se para a final da Taça UEFA. José Mourinho não estava lá junto ao relvado do Olímpico de Roma, aquela que é hoje a sua casa. Tinha sido expulso no jogo da primeira mão depois de uma altercação com o argentino Castroman junto à linha por causa de um lançamento. Viu então o jogo na bancada, vigiado por um funcionário da UEFA e entre André Villas-Boas e Lima Pereira, que enviavam discretamente indicações para o banco. Chegava assim à primeira final europeia como treinador principal, ele que em 1997, como adjunto de Bobby Robson, já tinha festejado a conquista da Taça das Taças pelo Barcelona.

No dia seguinte, antecipava pela primeira vez a final de Sevilha

E deixava uma primeira alfinetada a Martin O’Neill, o treinador do Celtic, que tinha dado o FC Porto como favorito:

A 4 de maio, o FC Porto sagrava-se campeão nacional e a partir daí o foco era a final de Sevilha.

Dias mais tarde desdobrava-se em declarações no Media Open Day de lançamento da final.

A preocupação era a condição de Derlei

Já em Sevilha, na véspera da final, Mourinho falou durante 45 minutos na sala de imprensa, em português e em inglês. De caminho deu a equipa, mas só nove dos onze titulares

Os nove eram Baía, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Deco, Maniche e Derlei. «Para o ataque há quatro soluções, contando com Derlei, que são Marco Ferreira, Jankauskas e Capucho.» Ainda havia Alenichev, que jogou de início. Sem Postiga, castigado, a peça que completou o puzzle foi Capucho, para um FC Porto que tinha treinado o sistema 4x4x2, «em treino – no maior secretismo – contra a equipa B», contou depois no livro «José Mourinho», de Luís Lourenço, editado logo no fim dessa época.

Disse que estava tranquilo, e até ponderava dormir a sesta antes do jogo

«Acho que estou a viver este jogo com menos tensão e mais alegria do que qualquer outro jogo normal. Temos duas ou três horas livres no programa e acho que vou conseguir (dormir a sesta). Não é brincadeira, eu faço-o mesmo.»

Disse mal do estado do relvado e puxou dos galões. Não disse ainda que era «Especial», isso estava reservado para daí a um ano na apresentação no Chelsea, mas respondeu assim, a garantir que não ia adaptar o sistema tático para a final:

«Martin é um bom treinador e, desculpem, no meu país estão sempre a dizer que sou arrogante, mas também sou um bom treinador. Nós não fazemos isso. Jogamos com a nossa filosofia, o nosso estilo, com os melhores jogadores, por isso não haverá surpresas.»

A final foi épica https://maisfutebol.iol.pt/reportagem/fc-porto/sevilha-2003-2021-costinha-ricardo-costa-e-as-memorias-da-epopeia-dos-dragoes, marcada pela lesão de Costinha logo de início, pela tensão e pelo golo de um Derlei nos limites físicos a fixar o 3-2. No final, Mourinho saudou assim os jogadores:

Também respondeu ao treinador do Celtic, que acusou o FC Porto de fazer anti-jogo

A festa fez-se de Sevilha até ao Porto e já de madrugada, nas Antas, Mourinho revelou o que tinha dito aos jogadores, uma das frases que ficou para sempre

«Antes do jogo disse aos meus jogadores que as finais são para se ganhar, não para se perder.»

26 maio 2004

Mónaco-FC Porto, 0-3

Final da Liga dos Campeões

Arena Aufschalke, em Gelsenkirchen

Depois da conquista da Taça UEFA, José Mourinho tinha apontado mais alto. «A minha grande ambição é a Liga dos Campeões na próxima época», dizia na ressaca de Sevilha: «Podemos ganhar a qualquer adversário.» E o FC Porto foi ganhando. Houve o louco empate em Manchester, depois o Lyon e a meia-final com o Deportivo. Ao nulo no novo Estádio do Dragão seguia-se a decisão no Riazor e Mourinho, por essa altura já nas bocas do mundo e insistentemente associado ao Chelsea, deixava mais uma mão cheia de títulos na sala de imprensa.

Derlei marcou o golo que pôs o FC Porto na final e depois do jogo Mourinho, bombardeado com perguntas sobre o futuro, respondia assim:

Ele que até tinha viagem marcada para Londres no dia seguinte, para ver a meia-final entre Chelsea e Mónaco

Também puxou dos galões sobre a forma como preparou o jogo

«Uma coisa absolutamente marcante que aconteceu neste jogo é que vai estar no capítulo do novo livro é que tínhamos previsto estar a ganhar e tínhamos previsto que o Tristán seria a substituição para segundo ponta-de-lança. Mudámos em dois segundos. A forma como previmos isto só é possível com trabalho.»

No Media Day de antevisão da final Mourinho voltou a dar show, disponível ao longo de hora e meia para falar em português, inglês ou espanhol com jornalistas que chegaram de todo o mundo.

Falou de tudo e também de um dos temas do momento, a ausência de Vítor Baía da convocatória de Scolari para o Euro 2004

Ou sobre o facto de o Mónaco ter Ibarra, jogador que tinha saído do FC Porto

«O que para mim seria um drama, seria eu ter prescindido do Ibarra e ter trazido para o F.C. Porto um jogador foleiro. Eu prescindi do Ibarra e trouxe para o F.C. Porto um jogador que na minha opinião é o melhor lateral-direito do mundo»

Depois, o FC Porto viajou para a Alemanha. Em Gelsenkirchen, a conferência de imprensa da véspera do jogo, para a qual Mourinho levou Secretário, um símbolo do FC Porto a viver o final da carreira, voltou a ser marcante.

Dessa vez não abriu jogo sobre o onze

Depois da vitória na final, disse que desta vez tinha aliás decidido o onze há muito tempo

Falou sobre a dificuldade da escolha do onze

Também deixou outra das suas ideias fortes de sempre no discurso para a equipa

Quanto ao favoritismo, variou um pouco o discurso

«As finais são sempre 50/50 e só o meu médico, o Dr. Nelson Puga, me obrigou quase a dizer que é 51/49, porque não conseguia dormir ontem se não o dissesse, e eu disse: OK, doutor, são 51 para nós e 49 para eles.»

Defendia ainda que FC Porto e Mónaco, por serem finalistas inesperados, tinham mais responsabilidade em fazer um bom jogo

«Devemos um tributo ao futebol, às pessoas que adoram futebol em todo o Mundo. Acho que o Mónaco e o F.C. Porto, especialmente porque esta não é a final por que todos esperavam, devemos jogar bom futebol e uma boa final. Não digo que vou jogar com a porta aberta à espera de proporcionar um jogo espetacular com um resultado de 5-4. Há espetacularidade no jogo tático.»

Contornou, claro, várias questões sobre o Chelsea, um «assunto privado». E deixou uma mensagem pessoal no fim da conferência

O FC Porto ganhou, os golos de Carlos Alberto, Deco e Alenichev tornaram o sonho realidade. O FC Porto levantou a Taça e Mourinho quase não se viu nos festejos no relvado.

«A minha mulher e os meus filhos estavam à espera no túnel e eles são muito mais importantes do que as celebrações. Preferi chorar com eles do que chorar sozinho.»