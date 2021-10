Escândalo!



A Roma, de José Mourinho, perdeu por 6-1 (!) frente ao FK Bodø/Glimt, numa partida da terceira jornada do grupo C da Liga Conferência.



O campeão da noruega vulgarizou a equipa romana e nem as várias mudanças efetuadas pelo técnico português no onze justificam o resultado. O FK Bodø/Glimt já vencia por 2-0 aos 20 minutos graças a um golo de Botheim e a um golaço de Berg.



Com Rui Patrício de início na baliza, giallorossi ainda conseguiram reduzir aos 28 minutos por Carles Pérez, a passe de Diawara. Após o intervalo, esperava-se uma resposta forte da Roma e José Mourinho introduziu Cristante, Shorumodov e Mkhitaryan. Porém, quem marcou foi novamente a formação da Noruega por Botheim.



Nem as entradas de Pellegrini e Abraham melhoraram a equipa da Roma que sofreu mais três golos anotados por Solbakken, Botheim e Pellegrino.

Se Mourinho sofreu a pior derrota da carreira ao jogo 1008.º, Nuno Espírito Santo também não sorriu na visita aos Países Baixos. O Tottenham sofreu frente ao Vitesse a primeira derrota na competição.



O único golo da partida foi anotado por Wittek no quarto de hora final. O alemão aproveitou um cruzamento para a entrada da área e de primeira, bateu Golini.



Por sua vez, João Carlos Teixeira assistiu do banco ao triunfo do Feyenoord na receção ao Union Berlim (3-1) enquanto o ex-Benfica Zivkovic marcou na vitória do PAOK em Copenhaga (2-1).



