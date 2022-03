A Roma, treinada pelo português José Mourinho, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Liga Conferência, ao empatar na receção ao Vitesse, 1-1, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da competição.

O Vitesse, que tinha perdido com a Roma em casa (0-1), fruto de um golo do médio português Sérgio Oliveira - expulso neste jogo e por isso ausente no Olímpico romano – igualou a eliminatória aos 62 minutos, com um tento apontado por Maximilian Wittek.

Foi já em cima do apito final e quando já se apontava para a possibilidade de prolongamento que Tammy Abraham fez o 1-1 no marcador, para dar a qualificação à Roma, que triunfou com um agregado de 2-1.

José Mourinho continua assim nas competições europeias e acaba até por ajudar Portugal no ranking da UEFA, dado que provocou a eliminação de uma equipa dos Países Baixos, que ameaça o sexto lugar luso para 2022/23 na hierarquia europeia.

Esta quinta-feira, ficaram definidos os oito apurados para os quartos de final, cujo sorteio é esta sexta-feira.

Liga Conferência Europa, oitavos de final (entre parênteses os resultados da primeira mão):

Basileia-Marselha, 1-2 (1-2)

Rennes-Leicester, 2-1 (0-2)

AZ Alkmaar-Bodo/Glimt, 2-1, 2-2 após prolongamento (1-2)

FC Copenhaga-PSV Eindhoven, 0-4 (4-4)

Gent-PAOK, 1-2 (0-1)

Roma-Vitesse, 1-1 (1-0)

LASK Linz-Slavia Praga, 4-3 (1-4)

Feyenoord-Partizan, 3-1 (5-2)

O golo de Abraham:

O golo do Vitesse: