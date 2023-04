O Lech Poznan ainda sonhou, mas acabou eliminado nos quartos de final da Liga Conferência. O conjunto polaco precisava de um milagre para dar a volta ao resultado da primeira mão (4-1) e esteve quase a consegui-lo.



Afonso Sousa assustou a Fiorentina com um golo aos nove minutos. A equipa «viola» privilegiou a gestão da eliminatória e jogou quase sempre a um ritmo baixo e isso quase lhe custou a passagem às meias-finais.



Apesar de estar a ganhar só por 1-0 a 45 minutos do fim do jogo, o Lech não desistiu. E num ápice os polacos fizeram que parecia impossível: igualaram a eliminatória graças aos golos de Velde (64m) e de Sobiech (69m).



Encostada à parede, a Fiorentina carregou em busca de um golo que lhe devolvesse a vantagem na eliminatória. Riccardo Sottil acabou por ser o herói «viola» ao anotar o 3-1 e a descansar as bancadas do Artemio Franchi.



Com o Lech Poznan entregue, Castrovilli fechou as contas do jogo (3-2) e da eliminatória com o novo golo no período de descontos. Mérito, ainda assim, para os polacos, que tiveram Rebocho e Joel Pereira de início (além de Afonso Sousa) que quebraram a série de 14 jogos sem perder da Fiorentina.