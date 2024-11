O Legia Varsóvia goleou o Dinamo Minsk, por 4-0, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa, mantendo assim a liderança (à condição) da prova, com nove pontos somados, os mesmos do Rapid Viena.

Com o português Rúben Vinagre (cedido pelo Sporting) no onze inicial, a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos dez minutos, graças ao pontapé certeiro de Luquinhas, ex-Benfica, Aves e Vilafranquense. O primeiro tempo até teve algum ascendente dos visitantes, que ainda assim regressaram aos balneários em desvantagem.

No entanto, o que aconteceu no segundo tempo foi uma autêntica avalanche ofensiva do Legia, que em oito minutos fez três golos, um deles com contributo português. Marc Gual fez, de grande penalidade, o 2-0 e Vinagre assistiu Luquinhas para o «bis» e o consequente 3-0, favorável à equipa de Varsóvia.

Para fechar, Marc Gual acrescentou também ele mais um golo à conta pessoal, sendo que o Legia ainda não sofreu qualquer golo nesta fase de liga da Liga Conferência, algo que nenhum clube conseguiu fazer, até agora.

Nos restantes jogos que tiveram início às 17h45, o Gent recebeu e venceu o Omonia por 1-0, com destaque para a assistência de Tiago Araújo para o golo solitário de Gandelman.

Já o Ljubljana deslocou-se até ao reduto do HJK e venceu por 2-0, chegando assim aos seis pontos, nesta fase de liga. David Sualehe e Diogo Pinto foram titulares na formação visitante e Jorge Silva não saiu do banco de suplentes.

Marko Brest e Peter Agba apontaram os golos da equipa do Ljubljana, ambos no decorrer da segunda parte.

Confira aqui os restantes resultados:

Vikingur Reykjavik-Borac Banja Luka, 2-0

TSC-Lugano, 3-1

Shamrock Rovers-The New Saints, 2-1

Pafos-Astana, 1-0

Petrocub-Rapid Viena, 0-3