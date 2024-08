O Panathinaikos perdeu por 2-1 no terreno do Lens, a contar para a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

Titular na formação grega, Fotis Ioannidis esteve em grande destaque e assinou um golaço à passagem do minuto 52. O avançado grego recebeu a bola ainda fora da grande área, rodou sobre si mesmo, passou por quatro adversários e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Ainda assim, o golo de Ioannidis não foi suficiente para dar a vitória à equipa, já que os golos de Frankowski e Wesley Said, ainda no primeiro tempo, garantiram o triunfo da equipa francesa, que esteve a jogar com menos um elemento durante quase 60 minutos.

Veja aqui o golaço apontado por Fotis Ioannidis frente ao Lens: