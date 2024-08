Declarações de Darren Abdilla, treinador do Floriana, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por quatro bolas a zero frente ao Vitória, que termina a participação dos malteses na Liga Conferência:

«O plano era fechar os espaços, mas infelizmente concedemos golos a saírem com cruzamentos para serem finalizados na área. A qualidade fez a diferença e o Vitória conseguiu fazer quatro golos. O resultado demonstra a diferença de qualidade entre as duas equipas e entre o futebol português e o futebol maltês».

[Que experiência leva deste jogo?] «É uma experiência para todos, essencialmente para os jogadores; nunca tinham jogado perante 20 mil pessoas, a atmosfera é diferente, assim como a técnica dos jogadores, que fez a diferença. Estamos perante realidades diferentes, os orçamentos são diferentes. Um jogador do Vitória dá para pagar a nossa equipa. Desejamos boa sorte no resto da competição ao Vitória».