O Lille está nos oitavos de final da Liga Conferência. A equipa de Paulo Fonseca derrotou em casa o Ki Klaksvik por 3-0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo A da prova.

Tiago Santos foi titular, enquanto Angel Gomes entrou no segundo tempo. Tiago Djaló e Ivan Cavaleiro não foram utilizados devido a lesão. Yazici, Angel Gomes e Zhegrova, todos de grande penalidade, fizeram os golos da vitória do Lille.

Já o Maccabi Tel Aviv venceu em casa o Gent por 3-1. Kiko Bondoso não saiu do banco de suplentes da equipa israelita.

Kanichowsky e Zahavi, com um bis, marcaram os golos do Maccabi. De Sart fez o único golo do Gent, que não contou com Depoitre, antigo jogador do FC Porto.

Por fim, o Olimpija Ljubljana foi até ao terreno do Slovan Bratislava vencer por 2-1. Jorge Silva, David Sualehe e Rui Pedro foram titulares, David Pinto não saiu do banco de suplentes da equipa eslovena.

Pedro Lucas Schwaizer bisou para o conjunto visitante. Blackman fez o golo solitário do emblema da casa.