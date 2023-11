O Lille garantiu a passagem à fase seguinte da Liga Conferência ao vencer, na Eslovénia, o Olimpia Liubliana por 2-0, numa partida da quinta ronda do grupo A.



Com Tiago Santos de início, o conjunto orientado por Paulo Fonseca colocou-se em vantagem no marcador graças a um golo de Rémy Cabella, aos 15 minutos. Na segunda parte, os gauleses confirmaram a vitória diante da equipa de Rui Pedro, Diogo Pinto, Sualehe e Jorge Silva com um golo do internacional turco Yazici.



No outro jogo deste grupo, o Slovan Bratislava bateu, fora de portas, o Klaksvik por 2-1 e carimbou também a continuidade em prova. O clube das Ilhas Faroé marcou primeiro por Mikkelsen, logo aos dez minutos, mas um bis de Kucka permitiu a reviravolta eslovaca.



O Lille lidera o grupo A com 11 pontos, seguido do Slovan Bratislava, que tem dez. Os dois emblemas vão disputar o primeiro lugar, que dá passagem direta aos oitavos de final, na última jornada. O Lille defronta o Klaksvik enquanto o Slovan mede forças com o O. Liubliana.