Golear em casa revelou-se decisivo para o Ljubljana de Jorge Simão avançar para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, no caminho dos campeões. Na noite desta terça-feira, os eslovenos empataram a um golo em Andorra, frente ao Inter Escaldes.

Os forasteiros contaram com o lateral Diga (ex-Feirense) e o médio Diogo Pinto (ex-Casa Pia) de início. O marcador foi inaugurado pelo médio português, aos 42 minutos. Ainda que o médio Martín Calderón tenha empatado a partida, o agregado estava fixado em 5-3 a favor do Ljubljana.

Assim, os comandados de Jorge Simão vão medir forças com Egnatia ou Din. Minsk (2-0) na próxima pré-eliminatória.

Entretanto, no Luxemburgo, o Differdange controlou e voltou a vencer o The New Saints, do País de Gales (1-0, agregado de 2-0). Nos anfitriões, os médios Rafael Pinto e Leandro Borges – dupla ex-Caldas – e o avançado Artur Abreu (ex-V. Guimarães) foram titulares.

No banco permaneceu o defesa João Ricciulli (ex-V. Guimarães) e o médio Pedro Alves.

O único golo foi apontado pelo avançado Hadji, de penálti, aos 68 minutos. Desta forma, o Differdange vai defrontar o Levadia (Estónia) na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, a 7 e 14 de agosto.