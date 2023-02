Depois de dois jogos para o campeonato em que ficou no banco, Luís Maximiano voltou a titularidade na baliza da Lazio, na vitória sobre os romenos do Cluj, por 1-0, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

Patric foi expulso com cartão vermelho direto aos 15 minutos, mas a equipa de Roma marcou em cima do intervalo (45+4m) por Ciro Immobile, a passe do ex-FC Porto Felipe Anderson, conservando a vantagem até ao apito final.

A segunda mão, na Roménia, joga-se na próxima quinta-feira.

