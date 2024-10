Para lá do triunfo do Vitória de Guimarães e dos golos de João Félix na segunda ronda da fase regular da Liga Conferência, outros portugueses continuam em evidência.

O Legia, orientado por Gonçalo Feio, contou com Rúben Vinagre de início no triunfo sobre os sérvios do TSC. O lateral português assinou a sexta assistência da época aos 62m, para o golo de Chodyna (0-3). Antes, Kapustka (11m) e Luquinhas (47m) edificaram a vantagem dos polacos.

Assim, a turma de Gonçalo Feio acompanha o pelotão da frente, com seis pontos. Faremos as contas em breve.

Ora, em Espanha, o guarda-redes Rui Silva foi suplente no empate do Betis com o Copenhaga, a um golo. Entre os postes esteve Adrián (ex-Liverpool), incapaz de travar o penálti Kevin Diks, aos 71m. Antes, ao oitavo minuto, Ezzalzouli havia adiantado os anfitriões.

De recordar que William Carvalho continua a recuperar de uma grave lesão.

Trio luso no topo

Na Polónia, João Moutinho, lateral de 26 anos, foi totalista no triunfo do Jagiellonia sobre o Petrocub, da Moldávia (2-0). O bis do avançado angolano Pululu, aos 69 e 72m, foi crucial para o desenrolar do encontro.

A jogo foi o médio Nené (ex-Santa Clara), enquanto Tomás Silva (ex-Vizela) não somou qualquer minuto. O trio luso está também no topo da Liga Conferência.

Mais sorrisos além-fronteiras

Os eslovenos do Ljubljana triunfaram na receção aos austríacos do LASK, por 2-0. Entre os titulares dos anfitriões esteve o lateral Jorge Silva (ex-Paços) e o médio David Sualehe (ex-Académica e Farense).

Do banco não saiu o médio Diogo Pinto, ex-Casa Pia e Estrela da Amadora.

Quanto a golos, foram assinados por Alejandro Blanco, aos 14m, e por Schwaizer, aos 80m.

Esta ronda foi também de festa para Tiago Araújo, defesa ex-Benfica titular pelo Gent. Para o triunfo sobre o Molde (2-1) também contribuiu o cabo-verdiano Hélio Varela (ex-Portimonense), aposta na segunda parte.

O marcador foi inaugurado a favor do Gent por Noah Fadiga, aos 24m. Na reta final, Daehli repôs a igualdade (78m). Em todo o caso, aos 90+5m, Archie Brown garantiu os três pontos para os anfitriões.

Também houve desaires

Sorte diferente tiveram Pêpê e Domingos Quina ao serviço do Pafos. Na receção aos alemães do Heidenheim, o médio e o avançado, lançados aos 61 e 71m, respetivamente, foram incapazes de contrariar o golo anotado por Mainka, aos 25m.

Em sentido idêntico, Miguel Crespo (ex-Estoril) foi titular na goleada sofrida pelo Basaksehir no reduto do Celje (5-1), na Eslovénia. Ao intervalo, quando o médio português deixou o encontro, o emblema turco perdia por 3-0.

Entretanto, na Áustria, o Rapid Viena derrotou o Noah, por 1-0. Entre os arménios, o defesa central Gonçalo Silva (ex-Farense) e o extremo Hélder Ferreira (ex-Paços) foram titulares. Por sua vez, o ponta de lança Gonçalo Gregório (ex-U. Leiria) saltou do banco aos 63m.

Ainda assim, incapaz de restabelecer o empate, depois do golo de Beljo, aos 31m.

De regresso aos sorrisos

A fechar, o Lugano triunfou na visita ao Mlada Boleslav, da Chéquia (0-1). Os suíços, que contaram com o lateral Martim Marques (ex-Sporting) como totalista, beneficiaram do golo de Renato Steffen, aos 38m.

Importa realçar que os checos desperdiçaram um penálti aos 81 minutos.

Vamos a contas, ao fim da segunda ronda

No topo da tabela, com seis pontos, estão Vitória de Guimarães, Chelsea, Legia, Fiorentina, Lugano, Jagiellonia, Hearts, Rapid Viena e Heidenheim.

Seguem-se Shamrock Rovers e Borac Banja Luka com quatro pontos.

Entre equipas com três pontos, ou apenas um, importa notar que Din. Minsk, TSC, Basaksehir, Petrocub, St. Gallen e Larne encaixaram dois desaires.

Outros resultados.

Vikingur 3-1 Cercle Brugge

TNS 2-0 Astana

HJK 1-0 Din. Minsk

St. Gallen 2-4 Fiorentina

Larne 1-4 Shamrock Rovers

Hearts 2-0 Omonia