O avançado Fábio Silva foi a figura da vitória dos belgas do Anderlecht por 3-0 sobre o Paide Linnameeskond, da Estónia, dando seguimento ao excelente momento que vive.

O jovem avançado português até começou no banco o jogo que daria o apuramento para o play-off da Liga Conferência, mas entrou 58 minutos para revolucionar a partida. O jogador que está emprestado pelo Wolverhampton marcou primeiro golo do jogo aos 62m e fez a assistência para o segundo, nove minutos depois.

Este foi o quarto golo de Fábio Silva em cinco jogos no Anderlecht, no que está a ser um início de época impressionante.

Outro português que esteve em destaque foi Afonso Sousa, que trocou a BSAD pelo Lech Poznan esta época e que se estreou a marcar com a camisola dos polacos.

O médio entrou aos 87 minutos para o lugar de João Amaral – Joel Vieira e Pedro Rebocho também foram titulares – e ainda foi a tempo de viver muitas emoções.

Desde logo porque viu o Vikingur empatar a eliminatória no quinto minuto de compensação.

A equipa polaca voltou à vantagem já no prolongamento e Afonso Sousa podia ter matado a eliminatória aos 118m, quando falhou um penálti.

Não o fez aí, mas um minuto depois marcou mesmo, e mostrou não ter esquecido o que falhara instantes antes, numa descarga de raiva.

Na partida que colocou frente a frente Rafael Camacho, emprestado pelo Sporting, e o Maccabi Tel Aviv de André Geraldes, os gregos venceram por 2-1, mas não impediram a eliminação, uma vez que tinham perdido 2-0 em Israel.

Noutro jogo da competição, o agora internacional israelita Miguel Vítor marcou na vitória do Hapoel Beer Sheva por 3-1 sobre o Lugano, num jogo em que André Martins e Hélder Lopes também foram titulares e que permitiu ao conjunto israelita confirmar o bilhete para o play-off depois de

Rúben Pinto saltou do banco na segunda parte na vitória do Fehervar por 2-1 em casa do Petroclub, que confirmou o apuramento depois de ter vencido por 6-0 na primeira mão.

Já Bruno Paz foi titular na derrota e eliminação do Konyaspor que perdeu 4-2 com o Vaduz.

Todos os jogos desta quinta-feira:

Petropavlovsk-APOEL Nicosia, 0-0

Kostanay-Zrinjski, 1-1

Rakou Czeztochowa-Spartak Trnava, 1-0

Cluj-Shakjtyor Soligorsk, 1-0

Petroclub-Fehervar, 1-2

Djurgaarden-Sepsi, 3-1

Twente-Cukaricki, 4-1

Hapoel Beer Sheva, 3-1

Konyaspor-Vaduz, 2-4

Basileia-Brondby. 2-1

Universitatea-Zorya, 3-0

FCSB-DAC 1904, 1-0

Panatinaikos-Slavia Praga, 1-1

Antuérpia-Lillestroem, 2-0

Basaksehir-Breidablik, 3-0

Anderlecht-Linnameeskond, 3-0

Aris-Maccabi Tel Aviv, 2-1

Hibernians-Rigas, 1-3

Shkendija-AIK, 1-1

Klaksvik-Balkani, 2-1

Levski Sofia-Hamrun Spartans, 1-2

AZ Alkmaar-Dundee, 7-0

GIL VICENTE-Riga, 4-0

Kisvarda-Molde, 2-1

Sligo Rovers, 1-0

Lech Poznan-Vikingur, 4-1

Rapid Viean-Neftçi, 2-0

Saint Patrick’s Athletic-CSKA Sofia, 0-2

Young Boys-KuPS, 3-0

Play-off da Liga Conferência:

Maribor - Cluj

RFS - Linfield

Lech Poznań - F91 Dudelange

Shkupi 1927 - Ballkani

Zrinjski - Slovan Bratislava

CSKA-Sofia - Basileia

Vaduz-Rapid Viena

Raków Czestochowa - Slavia Praga

APOEL - Djurgårdens

Maccabi Tel-Aviv - Nice

Universitatea Craiova-Hapoel Beer-Sheva

İstanbul Başakşehir - Antuérpia

FCSB -Viking

Partizan-Hamrun Spartans

Fiorentina - Twente

Villarreal - Hajduk Split

Colónia vs Fehérvár

West Ham - Viborg

Young Boys - RSC Anderlecht

Slovácko - AIK

Molde - Wolfsberger

AZ Alkmaar – GIL VICENTE