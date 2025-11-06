O defesa central Alexandre Penetra foi totalista na derrota do AZ Alkmaar em Inglaterra, ante o Crystal Palace (3-1), na terceira jornada da fase liga da Liga Conferência.

Esta quinta-feira, os anfitriões viram o avançado Mateta desperdiçar um penálti aos 17 minutos, antes dos golos do defesa Lacroix (22m) e do extremo Sarr (45+4 e 57m). Pelo meio, o médio Mijnans reduziu aos 54 minutos.

Assim, o AZ voltou à via das derrotas, caindo para o 27.º lugar com três pontos, antes da receção ao Shelbourne (30.º), a 27 de novembro. Por sua vez, o Crystal Palace é nono, com seis pontos, apontando à visita ao Estrasburgo (7.º).

Ora, o Estrasburgo venceu na visita à Suécia e ao Häcken (2-1), com o médio Rafael Luís (ex-Benfica) de início e o avançado Diego Moreira (ex-Benfica) a sair do banco ao intervalo. Depois de o médio Enciso e o avançado Godo adiantarem os franceses, com golos aos 21 e 60m, respetivamente, o avançado Dembe reduziu aos 61m.

Enquanto o Estrasburgo segue invicto no sétimo lugar com sete pontos, o Häcken é 28.º, com dois pontos. No calendário europeu dos suecos segue-se a visita aos bósnios do Zrinjski (26.º).

Entretanto, em Espanha, o Rayo Vallecano levou a melhor na receção aos polacos do Lech (3-2), que contaram com Joel Pereira (ex-Gil Vicente) na lateral esquerda.

Depois de alcançarem o intervalo a vencer por 2-0, o Lech foi incapaz de resistir à avalanche ofensiva dos anfitriões, que operaram a reviravolta com golos aos 58, 83 e 90+4 minutos.

Assim, o Lech encaixou a segunda derrota consecutiva, seguindo no 23.º lugar com três pontos, antes da receção ao Lausanne (5.º). Por sua vez, o Rayo saltou para o sexto lugar, com sete pontos, apontando à visita ao Slovan Bratislava (34.º).

Em Gibraltar, o Lincoln resgatou um ponto na receção ao Rijeka do médio Tiago Dantas (ex-Benfica), que foi a jogo aos 81 minutos. Depois de os croatas se adiantarem aos 41 minutos, os anfitriões desperdiçaram um penálti aos 69m e restabeleceram a igualdade aos 83m.

O empate deixa Rijeka (18.º) e Lincoln (22.º) com quatros pontos. Na próxima ronda, a 27 de novembro, os croatas recebem o AEK Larnaca (4.º), enquanto o Lincoln visita Malta e o Hamrun (35.º).

A espreitar o topo da Liga Conferência continua o AEK Larnaca do médio Luís Gustavo Ledes (ex-Rio Ave), que nesta quinta-feira empatou a zeros com o Aberdeen. O emblema cipriota continua invicto, a dois pontos dos líderes Samsunspor, Celje e Mainz. Por sua vez, o Aberdeen somou o primeiro ponto, subindo a 33.º, antes da receção ao Noah (17.º).

Os arménios do Noah foram derrotados em casa ante o Sigma Olomouc (2-1). Entre os anfitriões, o lateral David Sualehe (ex-Académica) e o extremo Hélder Ferreira (ex-P. Ferreira) foram titulares, mas incapazes de travar a eficácia forasteira. Os checos marcaram aos 10 e 24 minutos. Pelo meio, o Noah reduziu, aos 21m.

Desta forma, Sigma Olomouc (19.º) alcançou o Noah (17.º), ambos com quatro pontos. Na próxima ronda, os checos recebem o Celje (2.º).

No que diz respeito ao Celje – que partilha a liderança com Samsunspor e Mainz – os eslovenos levaram a melhor sobre o Legia Varsóvia (2-1), que contou com o lateral esquerdo Rúben Vinagre (ex-Sporting) como totalista. Em desvantagem a partir do minuto 17, os anfitriões operaram a reviravolta com golos aos 72 e 77 minutos.

Enquanto o Celje regista três vitórias, o Legia encaixou a segunda derrota, estacionando no 25.º posto com três pontos. Segue-se a receção ao Sparta Praga (16.º).

Preobrat v drugem polčasu za novo veličastno evropsko zmago! 👑 pic.twitter.com/3je6jsROBA — NK Celje (@NKCelje) November 6, 2025

Quanto a empates, o defesa Bernardo Vital (ex-Estoril) foi titular pelos polacos do Jagiellonia na visita à Macedónia do Norte e ao Shkendija (1-1). Ainda que tenham ficado reduzidos a dez unidades aos 90+8 minutos, os visitantes alcançaram o empate aos 90+10m. Assim, o Jagiellonia segue invicto e com cinco pontos no 14.º posto, antes da receção ao KuPS (11.º).

Um pouco abaixo está o Shkendija (21.º), com quatro pontos e a preparar a visita ao Drita (13.º), do Kosovo.

Outro empate foi registado na receção do AEK ao Shamrock Rovers (1-1). Nos gregos, o defesa Filipe Relvas (ex-V. Guimarães) foi totalista. Depois de o Rovers se adiantar de penálti aos 21 minutos, Luka Jovic – avançado sérvio ex-Benfica e Milan – restabeleceu a igualdade aos 90 minutos.

Este desfecho deixa o AEK no 15.º lugar, com quatro pontos, na antecâmara da visita à Fiorentina (8.ª). Por sua vez, o Rovers é 31.º, com um ponto, antes da receção ao Shakhtar Donetsk (10.º).

Por fim, o médio Samuel Teles foi o único português a celebrar uma vitória nesta noite de Liga Conferência. Ao serviço do U. Craiova, o ex-Feirense foi totalista na visita ao Rapid Viena (1-0). O primeiro triunfo na prova deixa os romenos no 20.º lugar, com quatro pontos, antes da receção ao Mainz (3.º).

Quanto ao Rapid Viena, é 36.º e último, sem pontos, apontando à visita aos polacos do Raków (12.º).

Outros resultados.

KuPS 3-1 Slovan Bratislava

Mainz 2-1 Fiorentina

Samsunspor 3-0 Hamrun

Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik

Sparta Praga 0-0 Raków

D. Kiev 6-0 Zrinjski

Lausanne 1-1 Omonia

Shelbourne 0-1 Drita