O Tottenham fez uma exibição quanto baste em Rennes e somou um ponto (2-2) no primeiro jogo do grupo G da Liga Conferência.



A equipa de Nuno Espírito Santo teve uma entrada de sonho no encontro e colocou-se a vencer aos 11 minutos. A jogada dos spurs é muito boa: Ndombélé impediu a saída da bola de calcanhar, Skipp deixou em Kane e esta lançou de imediato Lucas Moura. O brasileiro tentou servir Bergwijn, mas a bola desviou em Badé e traiu o ex-Sporting Salin.



Após o bom início, os ingleses caíram de produção e viram os gauleses agigantarem-se. Foi, sem surpresa, que o Rennes igualou num belo remate de fora da área. Até ao intervalo o conjunto de Genesio esteve sempre mais perto de voltar a marcar do que de sofrer.



Além de ter perdido Bergwijn por lesão, Nuno Espírito Santo ficou também sem Lucas Moura após uma entrada mais dura de um adversário. Com os olhos postos no dérbi londrino contra o Chelsea, o técnico português substituiu também Harry Kane.



Foi já sem o goleador inglês em campo que o Tottenham sofreu o golo da reviravolta. O disparo de Santamaría nem saiu com muita força, mas Gollini não segurou a bola e Laborde aproveitou para marcar na recarga.



Ainda assim, o Tottenham teve o mérito de não desistir e acabou por ser bafejado pela sorte quando um corte imperfeito da defensiva francesa acabou nos pés de Hojbjerg. O internacional dinamarquês bateu Salin e fixou o resultado final.

Apesar de não ter vencido, Nuno Espírito Santo sofreu dois duros golpes ao perder Bergwijn e Lucas Moura e não saiu de Rennes com motivos para sorrir.