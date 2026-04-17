A eliminatória entre Estrasburgo e Mainz, nos «quartos» da Liga Conferência, ficou marcada por uma reviravolta épica do conjunto francês, mas também por uma enorme confusão que se instalou após o apito final de João Pinheiro.

Tudo aconteceu quanto Martial Godo colocou a sua camisola numa das bandeirolas de canto e decidiu festejar perto da bancada onde estavam os adeptos alemães... e os jogadores do Mainz não gostaram do gesto. Entre empurrões e insultos, diversos atletas juntaram-se naquela zona do campo e foi necessário intervir para evitar algo mais grave.

Recorde-se que o Estrasburgo deu a volta a uma derrota por 2-0 no jogo da primeira mão e goleou por 4-0 em casa, com golos de Nanasi (26 minutos), Ouattara (35 minutos), Enciso (69 minutos) e Emegha (74 minutos).

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