Declarações de Manuel Pellegrini, treinador do Betis de Sevilha, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-4) sobre o Vitória de Guimarães no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Conferência:

«Disse na semana passada, após o empate em nossa casa, que defrontámos uma boa equipa, mas que vínhamos aqui para ganhar. A equipa teve personalidade no jogo, foi agressiva desde o primeiro minuto em busca de um resultado que permitisse a qualificação, teve compromisso, e fez um bom jogo».

[Equipa sentiu a necessidade de ter compromisso numa oportunidade única de continuar na prova depois do empate em Espanha?] «Creio que o resultado que trazíamos não era bom. Falámos que, uma vez que falhámos na 1.ª mão, tínhamos de vir aqui com personalidade. Se queríamos continuar na Europa tínhamos de ter isso frente a uma equipa que ficou em segundo na fase de liga e vinha de vários jogos sem perder em casa. Conseguimos isso, esse compromisso, para fazer um bom jogo».

[Acalenta o sonho da final pelo momento que o Betis está a viver, com bom futebol e a conseguir resultados?] «Já fui falando sobre isso e já fui dando essa resposta. Não podemos pensar já na final. Temos de pensar, primeiro nos quartos de final, ainda faltam duas eliminatórias, e temos também de pensar no campeonato, em que estamos na luta por um novo apuramento europeu. Na Europa todas as equipas são complicadas, temos de pensar semana após semana. Não temos pensado na final, nem em favoritismo, agora vamos pensar na Liga».

[Betis mais próximo de poder ganhar a competição, como já disse?] «Nunca disse que íamos ganhar a competição, nem assumir favoritismo. O que disse foi que primeiro tínhamos de pensar na fase de grupos, em conseguir o apuramento, depois eliminatória a eliminatória».

[Bakambu marcou dois golos e é o melhor marcador do Betis numa edição de uma prova europeia] «Bakambiu já vinha a demonstrar que estava a aumentar o nível. Fez bem o golo há uma semana, continuou a lutar. Teve uma lesão grave, está de volta ao nível que conhecemos. Não sei se foi a melhor partida que fez, o importante é que estamos classificados e a equipa manteve o nível que tem vindo a demonstrar, quer na Liga quer nesta competição. Na Liga estamos na luta pelas competições europeias, temos de continuar».