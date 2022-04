Na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, o Marselha recebeu e venceu o PAOK, por 2-1.

O conjunto francês apontou os dois golos ainda no primeiro tempo, primeiro pelo brasileiro Gerson, com um remate à entrada da área, após um belo gesto técnico (13m) e um golo candidato ao prémio Puskas de Dimitri Payet. Após um pontapé de canto cobrado para a zona da meia-lua, o internacional francês rematou em volley para dilatar a vantagem.

Os gregos ainda conseguiram reduzir aos 48 minutos por Omar El Kaddouri, que foi lançado logo após o descanso.

O autor do primeiro golo, Gerson, viu a segunda cartolina amarela no quarto minuto de compensação e falha o jogo da segunda mão, na Grécia.

Também esta noite, o PSV, orientado por Roger Schmidt, que já tem acordo para treinar o Benfica em 2022/23, empatou no reduto do Leicester (0-0).

O lateral português Ricardo Pereira foi titular nos foxes, mas foi substituído já na segunda parte, enquanto Bruma entrou aos 82 minutos para ajudar o conjunto neerlandês.

Mais cedo, em Roterdão, houve um belo espetáculo de futebol.

O Feyenoord recebeu o Slavia de Praga, num encontro que terminou empatado a três bolas.

O jovem colombiano Luis Sinisterra abriu a contagem a favor da equipa visitada (10m), mas Peter Olayinka restabeleceu a igualdade a quatro minutos do intervalo. No segundo tempo, Yira Sor colocou o Slavia na frente (67m), mas a resposta do Feyenoord surgiu logo de seguida, por Marcos Senesi (74m).

O turco Orkun Kokcu ainda colocou o conjunto neerlandês novamente em vantagem aos 86 minutos, mas Ibrahim Traore fez o golo do empate em cima do quinto minuto de compensação.

A segunda mão dos quartos de final da Liga Conferência está agendada para a próxima quinta-feira, 14 de abril.