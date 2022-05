Na véspera do duelo das meias-finais da Liga Conferência, no Vélodrome, os adeptos de Marselha e Feyenoord envolveram-se em confrontos violentos.



Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os apoiantes das duas equipas envolvidos em cenas de pancadaria, deixando um rasto de destruição. A polícia foi mesmo obrigada a intervir para resolver a situação.



O encontro entre a Marselha e Feyenoord está agendado para as 20h00 desta quinta-feira. Os neerlandeses venceram a primeira mão por 3-2.



Veja: