Dois golos de Arkadiusz Milik foram suficientes para o Marselha ganhar ao Basileia (2-1), no Vélodrome, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência.



O internacional polaco abriu o marcador com um penálti «à Panenka» aos 19 minutos. O emblema francês desperdiçou várias oportunidades para ampliar o marcador até ao intervalo, mas nem o próprio Milik, nem Rongier nem Guendouzi conseguiram bater Lindner.



Os helvético, que tiveram Tomás Tavares na equipa inicial, ainda assustaram Mandanda por Dan Ndoye. A toada da partida manteve-se na segunda parte com a equipa de Sampaoli a desperdiçar ocasiões para chegar o 2-0 até que Milik assinou o bis aos 68 minutos.



Volvidos dois minutos, o treinador do Basileia lançou Joelson Fernandes para o lugar de Millar. A verdade é que os suíços cresceram no encontro e conseguiram reduzir a diferença no marcador por Sebastiano Esposito.



Por seu turno, o Leicester bateu o Rennes por 2-0, no King Power. Sem o lesionado Ricardo Pereira, os «foxes» abriram o marcador num excelente pontapé de Albrighton e confirmaram a vitória em cima do apito final por Iheanacho.



O Bodo/Glimt derrotou o AZ Alkmaar por 2-1 graças a uma grande penalidade convertida por Solbakken no período de descontos enquanto PSV e Copenhaga empataram a quatro golos em Eindhoven.



O golo de «Panenka» de Milik: