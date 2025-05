O Betis alcançou a primeira final europeia da história do clube sevilhano depois de empatar 2-2 frente à Fiorentina após prolongamento, no entanto, vencendo por 4-3 no resultado agregado das duas mãos das meias finais.

Em Florença, a primeira parte foi de cortar a respiração. O minuto 22 foi exemplo perfeito disso, no qual cada uma das equipas desperdiçou ocasiões flagrantes para marcar. Primeiro foram os italianos, que viram Sabaly e Bartra impedirem, no mesmo lance, a bola de entrar na sua baliza com desarmes providenciais. Na resposta, Antony obrigou De Gea a uma defesa fantástica.

O internacional brasileiro acabaria por marcar à passagem da meia hora, na execução perfeita um livre frontal, deixando o Betis com uma vantagem de dois golos na eliminatória.

Porém, na resposta, Robin Gosens assinou um raro bis de cabeça, ambos na sequência de pontapés de canto. Pelo meio, Johnny Cardoso atirou à barra, pelos sevilhanos.

A segunda parte foi mais comedida, e o maior lance de perigo aconteceu já perto do minuto 90 quando De Gea impediu o golo por duas vezes frente a Antony e Ezzalzouli com duas grandes defesas.

Com a eliminatória empatada, seguiu-se o prolongamento e aí o Betis chegou ao golo da vitória por intermédio de Ezzalzouli [97m] na sequência de um contra-ataque mortífero assistido por Antony.

O empate em Florença ditou a passagem da equipa andaluz à final da Liga Conferência, onde vai disputar o título frente ao Chelsea em Wrocław, na Polónia, no próximo dia 28 de maio. Já os italianos falham a terceira final consecutiva da competição, tendo perdido as duas anteriores frente a West Ham e Olympiacos.